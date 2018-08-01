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Umuda yolculuk yalan oldu

Umuda yolculuk yalan oldu

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:41
Umuda yolculuk yalan oldu

Umuda yolculuk yalan oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de kandırılıp ülkemize getirilen ve Güney Kıbrıs’da kendilerine iş bulunacağı ve Euro kazanacakları vaadi ile paraları alınıp yasadışı yollardan Güney’e geçirilip orada bir köyde terk edilen zanlılar Bayram ve Bedreddin Tosun dün Kermiya Sınır Kapısına gelerek teslim oldular. Zanlılar bugün Nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman zanlılar Bayram ve Bedreddin Tosun ülkemize Türkiye’den 24 Temmuz tarihinde Girne Turizm Limanından giriş yaptıklarını söyledi. Polis zanlıların akabinde daha önceden kendilerine Güney Kıbrıs’ta iş bulup orada çalışmalarını sağlayacağını söyleyen henüz tespit edilemeyen kişi tarafından kandırılıp 5 Bin Euro paralarının alındığını ve bilmedikleri bir yerden Güney Kıbrıs’a götürülerek orada terk edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Hamza Tarman zanlıların dün Kermiya Sınır Kapısına gelerek teslim olduklarını belirterek aleyhlerine bir soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bedreddin TosunBayramUmudaYolculuk
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