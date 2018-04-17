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Umuda yolculuk facia ile sonuçlanıyordu

Ülkemize yasadışı yollardan giriş yapmaya çalışırken ölümle burun buruna kalan 13 Bangladeşli mülteci ile onların umutlarını paraya çeviren umut taciri Ekrem Kale batmak üzere olan tekneden kurtarılarak bugün mültecilerle birlikte mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Umuda yolculuk facia ile sonuçlanıyordu

Ülkemize yasadışı yollardan giriş yapmaya çalışırken ölümle burun buruna kalan 13 Bangladeşli mülteci ile onların umutlarını paraya çeviren umut taciri Ekrem Kale batmak üzere olan tekneden kurtarılarak bugün mültecilerle birlikte mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Nisan 2018 Salı 19:22
Umuda yolculuk facia ile sonuçlanıyordu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize yasadışı yollardan giriş yapmaya çalışırken ölümle burun buruna kalan 13 Bangladeşli mülteci ile onların umutlarını paraya çeviren umut taciri Ekrem Kale batmak üzere olan tekneden kurtarılarak bugün mültecilerle birlikte mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli, zanlıların “Askeri yasak bölgeyi ihlal”, “KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “gizli ittifak ve suç işlemek” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Kader Çamlıbelli, önceki gün saat 16.00 raddelerinde Mersin’de kalan Ekrem Kale’nin kaptanlığını yapmakta olduğu “Travila” isimli 6 metre uzunluğundaki tekne ile Elexus hotelin 100 metre doğusunda bulunan deniz kıyısından KKTC kanunsuz olarak giriş yaptığını söyledi. Çamlıbelli, zanlı Kale’nin Mart ayında KKTC’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan zanlı Mohammad Asaduzzaman ve şu an aranmakta olan iki kişi ile birlikte anlaşarak Bangladeşli 13 kişiyi yasa dışı ülkeden çıkarmak için anlaştıklarını belirtti. Polis, kaptan ile birlikte 13 kişinin “Travila” isimli 6 metre uzunluğundaki tekne ile kanunsuz yollardan KKTC’den çıkış yapıp yine kanunsuz yollardan Türkiye Cumhuriyetine giriş yapmak için Elexus Hotelin 100 metre doğusunda bulunan deniz kıyısından ayrıldıklarını kaydetti. Zanlı Ekrem Kale ve 13 mültecinin Tatlısu’nun 11 deniz mili kuzey doğusunda sabah saat 04.30 sıralarında teknenin su alarak batma tehlikesi geçirmesi sonucu Girne Sahil Güvenlik ekibi tarafından yardım istediklerini ve teslim olduklarını söyledi.

Polis, yapılan sorgulamada, zanlı Mohammad Asaduzzaman’ın gizli ittifak ve suç işlemek için Larnaka’dan Mart ayında KKTC’ye gizlice giriş yaptığı tespit edildi. Mültecilerin ise zanlı Kale’ye kendilerini Türkiye’ye götürmek için kişi başı 2 bin Euro para verdiklerini itiraf ettiklerini aktaran polis tahkikatın yeni başladığını ve arana bir şahıs bulunduğunu belirterek zanlıların ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
BangladeşMülteciEkrem Kale
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