Ülkeye Kaçak Giriş Yapıp Hırsızlık Yaptılar



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç zanlılar Omar Chaddad, Ayoub Chaddad ve Mohammed Darraj’ın 12 Eylül tarihinde Lefkoşa’da Tözün Hamzaoğlu’na ait ikametgah içerisinden yatak odasında dolap içerisinde bulunan 1 adet para kasasını çaldıkları gerekçesi üzerine tutuklandıklarını söyledi. Polis başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların Lefkoşa’da işlenen birçok benzer faili meçhul olayla bağlantısı olabileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürkad zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.