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22 Eylül 2017 Cuma 15:17

Ülkeye Kaçak Giriş Yapıp Hırsızlık Yaptılar

Ülkeye Kaçak Giriş Yapıp Hırsızlık Yaptılar
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Ülkeye Kaçak Giriş Yapıp Hırsızlık Yaptılar

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Güney Kıbrıs’dan yasa dışı yollardan giriş yapan Suriye uyruklu zanlılar Omar Chaddad, Ayoub Chaddad ve Filistin uyruklu zanlı Mohammed Darraj ülkemizde ev açma hırsızlık suçundan yakalandılar. Zanlılar bugün tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç zanlılar Omar Chaddad, Ayoub Chaddad ve Mohammed Darraj’ın 12 Eylül tarihinde Lefkoşa’da Tözün Hamzaoğlu’na ait ikametgah içerisinden yatak odasında dolap içerisinde bulunan 1 adet para kasasını çaldıkları gerekçesi üzerine tutuklandıklarını söyledi. Polis başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların Lefkoşa’da işlenen birçok benzer faili meçhul olayla bağlantısı olabileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürkad zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
HırsızMohammed DarrajAyoub ChaddadOmar Chaddad
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