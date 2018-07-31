Ülkemizde İranlılar da sanal bet işine girdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de düzenlenen yasa dışı bet operasyonunda tutuklanan İranlı Majtabo Ebadi bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şuçlarla Mücadele Biriminde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 30 Temmuz 2018 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren apartman dairesinde, İranlılara yönelik “vbeto.com” isimli siteye canlı destek ve finans hizmeti vermek suretiyle internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, söz konusu adrese operasyon düzenlediğini, yapılan operasyon sonucu zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, operasyonda 9 bilgisayar, 10 cep telefonu ve birçok doküman ele geçirildiğini ifade etti. Soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.