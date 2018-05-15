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Uğurcan Bük’e 4 yıl hapis cezası
UĞURCAN BÜK'E 4 YIL HAPİS...
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Uğurcan Bük’e 4 yıl hapis cezası

Lefkoşa’da Şubat ayı içerisinde narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalanan sanıklar Cemre Sağıroğlu, Ahmet Yusufu Aydönmez, Uğurcan Bük, Turgut Şenol, Abdurrahman Yayar, Feyzi Kaya ve Kamil Yıldırım aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi huzurunda açıklandı.

Uğurcan Bük’e 4 yıl hapis cezası

Lefkoşa’da Şubat ayı içerisinde narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalanan sanıklar Cemre Sağıroğlu, Ahmet Yusufu Aydönmez, Uğurcan Bük, Turgut Şenol, Abdurrahman Yayar, Feyzi Kaya ve Kamil Yıldırım aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi huzurunda açıklandı.

15 Mayıs 2018 Salı 17:44
Uğurcan Bük’e 4 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Şubat ayı içerisinde narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalanan sanıklar Cemre Sağıroğlu, Ahmet Yusufu Aydönmez, Uğurcan Bük, Turgut Şenol, Abdurrahman Yayar, Feyzi Kaya ve Kamil Yıldırım aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi huzurunda açıklandı.

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Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıkladı. Başkan Esendağlı kararda sanıkların uyuşturucu madde alma verme tasarruf suçlarında methaldar olduğunu hatırlatarak bu tür suçların ciddi ve toplumda endişe yarattığına değindi. Başkan sanıklara ceza takdir ederken suçun işleniş şekli ve sanıkların kişisel durumlarını değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Esendağlı sanıklar Abdurrahman Yayar, Feyzi Kaya ve Kamil Yıldırım’ın denetimli serbestlik hakkından yararlanmak istediklerini bu durumun da değerlendirilerek heyet tarafından kabul edildiğini belirtti. Başkan Melek Esendağlı sanıklar Cemre Sağıroğlu, Ahmet Yusuf Aydönmez ve Turgut Şenol’un ise alma ve tasarruf suçundan mahkûm aldıklarını belirterek onlara takdir edilen ceza ile uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçundan mahkûm olan sanık Uğurcan Bük’ün alacağı ceza arasında farklılık olması gerektiğini belirtti.

Başkan Melek Esendağlı aktarmış olduğu olgular ışında sanık Uğurcan Bük’ü aleyhine getirilen “66 gram gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde tasarrufu”, “19 gram uyuşturucu madde verme”, “3 içimlik uyuşturucu madde verme”, suçlarından mahkûm ettiklerini ve 4 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı. Başkan Esendağlı sanıklar Cemre Sağıroğlu ve Turgut Şenol’u aleyhlerine getirilen uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan 6 ay sanık Ahmet Yusuf Aydönmez’i ise 1 ay hapis cezası ile cezalandıklarını açıkladı.

Son Güncelleme: 15.05.2018 17:56
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Hapis4 YılKararUyuşturucuFeyzi Kaya Kamil YıldırımAbdurrahman YayarTurgut ŞenolUğurcan BükAhmet Yusufu AydönmezCemre Sağıroğlu
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