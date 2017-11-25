Polisiye Olaylar:
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25 Kasım 2017 Cumartesi 11:39

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

Sokak ortasında uyuşturucu içerken narkotiğe yakalanan 2 kafadar, satıcının da adresini verdi

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI
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Gazimağusa’da aldığı bir ihbarı değerlendiren Narkotik Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Mehmet Said Öztineci ve Bekir Baran isimli 2 kişi suçüstü tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların ifadesi ile yola çıkan Narkotik Şube, uyuşturucu maddeyi sattığı iddia edilen Mehmet Kırlar’ı da ikametgahında kıskıvrak yakaladı. Her 3 zanlı da dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Derman, 23 Kasım 2017 tarihinde, Gazimağusa’da bir sokakta, 2 erkek şahsın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bir bilgi aldıklarını ve konu bölgeye operasyon düzenlediklerini söyledi.

Sigaradan çekti, narkotiği gördü

Bölgeye gidildiği esnada zanlı 1 Mehmet Said Öztineci’nin uyuşturucu içeren sigarayı içerken suçüstü tespit edildiğini anlatan Derman, zanlı 2 Bekir Baran’ın da kaldırım üzerinde otururken tespit edildiğini ve gözaltına alındığını söyledi.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 1 gram “sentetik cannabinoid” türü  uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Derman, zanlılarden elde edilen soruşturmada, konu uyuşturucu maddenin zanlı 3 Mehmet Kırlar’dan alındığını tespit ettiklerini ve Kırlar’ın ikametgahına gittikletini ifade etti.

Kırlar kaçmaya çalıştı, ancak…

Zanlı 3 Mehmet Kırlar’ın ikametgahına gittikleri sırada, Kırlar’ın elinde tutmakta olduğu ve uyuşturucu içeren sigarayı yere atarak kaçmaya çalıştığını ancak makul güç kullanılarak alıkonulduğunu anlatan Derman, ikametgahta yapılan arama sonucunda, çöp kutusu içerisinde, uyuşturucu kalıntısı içerdiğine inanılan sigara izmariti bulunduğunu aktardı.  

Bu illetten kurtulmak istiyorum

Soruşturmanın yeni başladığına dikkat çeken Derman, yapılacak olan bazı incelemelerin olduğunu vurgulayarak, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Zanlıların avukatı talebe itiraz etmezken, zanlı 3 Mehmet Kırlar, “Bu illetten kurtulmak istiyorum ancak kurtulamıyorum, İstanbul’a tedavi görmeye gidecektim gidemedim” şekline konuştu.

Huzurundaki şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların 3’er gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Diyalog
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