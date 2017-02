Üç Zanlıya Bir Milyon 135 Bin TL Teminat



Girne Kaza Mahkemesi 4 kilo hintkenevirinin Güney Kıbrıs’tan getirilmesi olayının zanlılarından Can Tekin Yılmaz’ın, benzer suçlardan bekleyen dosyası olduğu için tutuklu yargılanmasına karar verdiAynı olayın zanlıları Lamborghinili Türk lakabıyla bilinen Ekin Ersoy, Malek Mohammed Ali, Kemal Numan Mehmet’in tutuklu yargılanıp yargılanmayacakları bugünkü duruşma sonunda belirlenecekEsentepe, Lapta ve Boğaz’da 3 Şubat tarihinde gerçekleşen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 689 gram hint keneviri ile 70 gram kokain ile suçüstü ve suçla bağlantılı tutuklanan 7 kişinin tutukluluk süreleri dün doldu.Zanlılar dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Zanlı Bilal Zubair, Can Tekin Yılmaz, Uğur Süzen ve Hüseyin Özbek teminata bağlanırken, Malek Mohammed Ali, Kemal Numan Mehmet ve Ekin Ersoy’un tutuklu yargılanmalarına savunma avukatları itiraz etti.Avukatlar duruşma talebinde bulunurken, müvekkillerinin 1’er günlük tutukluluk sürelerine itiraz etmedi.Yargıç Mesut Mesutoğlu, teminatla serbest yargılanma talebinde bulunan zanlılar aleyhinde ise ağır şartlara karar verdi.Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olay ile ilgili ifade sundu.Ramiz, 3 Şubat tarihinde Zanlı Bilal Zubair, Can Tekin Yılmaz, Uğur Süzen ve Hüseyin Özbek aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını söyledi.Polis memuru Cemal Ramiz, zanlılardan Bilal Zubair, Uğur Süzen, Can Tekin Yılmaz’ın benzer suçlardan askıda bekleyen davaları olduğuna dikkati çekti.Ramiz, aynı suçla bağlantılı İskele’de yakalanan Hüseyin Özbek’in ise aleyhindeki davalara ret cevabı verdiğini ifade ederek zanlıların uyugun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.Yargıç Mesut Mesutoğlu, Bilal Zubayir’in KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 100’er Bin TL’lik kefalet senedi, 5 Bin TL nakdi ve 100 Bin TL şahsi kefalet imza etmesine, Uğur Süzen’in ise KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 100’er Bin TL’lik kefalet senedi, 5 Bin TL nakdi ve 100 Bin TL şahsi kefalet imza etmesine karar verdi.Mesutoğlu ayrıca, Hüseyin Özbek’in 25 Bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 100’er Bin TL’lik kefalet senedi ve 300 bin TL şahsi kefalet’le serbest bırakılmasına emir verdi.Can Tekin Yılmaz’ın ise benzer sabıkları olduğuna vurgu yapan Mesutoğlu, Yılmaz’ın yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.Aynı operasyonda tutuklanan ve benzer suçlardan askıda davaları bulunan Malek Mohammed Ali, Kemal Numan Mehmet ve Ekin Ersoy’un avukatları zanlıların tutuklu yargılanmalarına itiraz etti.Savunma avukatları, zanlıların tutuksuz yargılanmaları için duruşma talebinde bulundu.Mesutoğlu, davayı duruşma olarak dinlemek üzere bugüne erteledi.Havadis