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Üç yerde yangın çıktı

Üç yerde yangın çıktı

22 Mayıs 2018 Salı 14:47
Üç yerde yangın çıktı

ERİYEN MUMUN YOL AÇTIĞI YANGINDA AHMET SİVRİ’YE AİT EV YANDI

İNGİLİZ ÜSLERİ BÖLGESİNDE ÇIKAN YANGIN KKTC TOPRAKLARINA DA SIÇRADI

MORMENEKŞE AĞILLAR BÖLGESİNDE DE YANGIN ÇIKTI

Lefkoşa’da bu sabah Ahmet Sivri’ye ait evde çıkan yangın sonucu büyük hasar meydana geldi. 


İngiliz Üsleri bölgesinde çıkan yangın, KKTC topraklarına da sıçrayarak hasara yol açtı. 

Bir yangın da Mormenekşe ağıllar bölgesinde çıktı. 

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre Lefkoşa’da saat 03.30 sıralarında, Ahmet Sivri’nin evinde elektriğin kesik olmasından dolayı yakılan mumun eriyerek eşyaları tutuşturmasıyla yangın çıktı.

Yangın sonucunda Şht. Mehmet Hasan Tuna Sokak üzerine bulunan evdeki tüm eşyalar yanarken ev de kullanılmaz hale geldi.

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İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

MORMENEKŞE AĞILLAR BÖLGESİNDE YANGIN…

Mormenekşe’de ağıllar bölgesinde, H.B.’nin (E-81) gerekli tedbiri almaksızın ağılının etrafındaki kuru otları temizlemek amacıyla yaktığı ateşin rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkmasıyla alevler Tahir Ergazi’ye ait ağıla sirayet etti. Yangın neticesinde 87 rulo balya,100 metre sulama lastiği,100 metre elektrik kablosu ve elektrik panosu yanarak zarar gördü.

Dün saat 11.20 sıralarında, Mormonekşe’de meydana gelen olay neticesinde H.B ile ilgili yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

İNGİLİZ ÜSLER BÖLGESİNDEKİ YANGIN KKTC’YE SİRAYET ETTİ

Beyarmudu’nda, İngiliz Üsleri bölgesinde bulunan “Eski Pergamos Kampı” yakınlarında çıkan yangın, KKTC topraklarına sirayet etti. Yangında, yaklaşık 185 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile 13 rulo bala, 20 ton slaj, 5 talvar tutku meyvesi ve toplam 23 muhtelif meyve ağacı yanarak zarar gördü.

Dün 14.40 sıralarında çıkan ve itfaiye tarafından ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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