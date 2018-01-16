Üç Genç Bonzai İle Yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda zanlılar Serhat Atay, Mehmet Aytun ve Muhammet Dindar tasarruflarında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut, 15 Ocak’ta zanlı Serhat Atay’ın evinde yapılmak istenen arama öncesinde zanlının polisi fark etmesiyle, beyaz kâğıda sarılı 30 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi pencereden attığı esnada yakalandığını söyledi. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada konu maddeyi yarım gram olarak zanlı Mehmet Aytun’dan aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Zanlı Aytun’un Çağlayan’da tespit edildiğini söyleyen Polis çavuşu Ali Gürkut, zanlının aracında yapılan aramada ise uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduğunu belirtti. Gürkut, zanlının sorgusunda konu maddeyi zanlı Muhammet Dindar ile anlaşarak önceden tanıdığı bir şahıstan 4 gram olarak aldıklarını, aralarında paylaştıklarını ve yarım gramını zanlı Serhat Atay’a verdiklerini itiraf ettiklerini anlattı.

Zanlı Muhammet Dindar’ın Lefkoşa’da yakalandığını söyleyen Polis, üzerinde yapılan aramada cebinde beyaz kâğıda sarılı iki gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan madde ve yine içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu aktardı. Polis Çavuşu Ali Gürkut, üç zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etap da soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, üç zanlının da tahkikat amaçlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.