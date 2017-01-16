Polisiye Olaylar:
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16 Ocak 2017 Pazartesi 15:29

Tutuksuz Yargılanacaklar..

Tutuksuz Yargılanacaklar..
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Kaza zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük caddesinde 14 Ocak tarihinde saat 14.50’de yaya olarak bulunan Ahmet Barut’a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı Nhomachi Henrieta ve kendisine kullanma izni olmamasına rağmen aracı veren zanlının erkek arkadaşı Emeka Alexandre teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Trafik şubesinde polis çavuşu İsmail Durak olayla ilgili bulguları aktardı. Durak huzurda bulunan zanlı Nhomachi Henrieta’nın erkek arkadaşı adına kayıtlı olan kiralık aracı kullanma izni olmamasına rağmen kullandığı sırada Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Caddesinde 14 Ocak tarihinde saat 14.50’de 74 yaşındaki Ahmet Barut’a çarparak yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis zanlının olay yerinde kiralık arabayı da bırakarak kaçtığını ve yapılan tahkikat sonucunda tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis ayrıca zanlı Henrieta’ya adına kiraladığı aracı kullanması için veren erkek arkadaşı zanlı Emeka Alexandre da tutuklandığını ve yapılan tahkikat sonucunda konu araçta 5 bin TL hasar olduğunu, müşteki Barut'un hayati tehlikesi kalmadığını belirtti. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlılar pişman olduklarını ve özür dilediklerini söyledi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile öğrenci olduklarını da dikkate alarak yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri, zanlı Henrieta'nın 2 bin TL, zanlı Alexsandre'nin da bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.


 
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Ahmet BarutÇARPTIKaza
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