Tutuksuz yargılanacaklar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta başlayarak Mağusa’ya uzanan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Güzelyurt’ta başlayarak Mağusa’ya kadar uzanan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı Emrah Yıldırımlar, Emrah Telsiz ve Metin Kocadal aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Güzelyurt’ta 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Hasan Devecigiller, Hasan Topaloğulları ve Aziz Topaloğulları’nın ardından mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Emrah Yıldırımlar, Emrah Telsiz ve Metin Kocadal bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Telsiz, Yıldırımlar ve Kocadal, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Evde bulunan maddeler çay çıktı…

Meselenin tahkikat memuru, 27 Eylül 2018 tarihinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekiplerinin FE 461 plakalı aracı durdurup kontrol etmek istediği sırada araç içerisinde Hasan Devecigiller, Hasan Topaloğulları ve Aziz Topaloğulları’nı tespit ettiklerini söyledi. Akabinde araç içerisinde bulunan Hasan Topaloğulları’nın araçtan inerek tasarrufunda bulundurduğu 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi yere attığı esnada suçüstü tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, Hasan Devecigiller, Hasan Topaloğulları ve Aziz Topaloğulları’nın mesele ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak bu kişilerden yapılan soruşturma neticesinde meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Emrah Yıldırımlar, Emrah Telsiz ve Metin Kocadal’ın, zanlı Yıldırımlar’ın evinde tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Yıldırımlar’ın evinde yapılan aramada 20 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten tahkikat memuru, zanlı Telsiz’in aracında yapılan aramada ise 831 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak zanlı Telsiz’den temin edilen gönüllü ifadede 2018 yılı Eylül ayı içerisinde şuanda aranan 1 kişi ile birlikte yine meselede aranmakta olan ve Güney Kıbrıs’ta yaşayan 1 kişinden 2 kez olmak üzere toplamda 60 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde aldıkları ve bu maddelerin 40 gramını tespit edilemeyen şahıslara sattıklarını, geriye kalan 20 gram uyuşturucu maddeyi ise zanlı Yıldırımlar, Telsiz ve Kocadal’ın birlikte içtiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru mesele ile ilgili olarak Devlet Kimya Laboratuvarından alınan analiz sonucunda zanlı Yıldırımlar’ın evinde bulunan ve uyuşturucu olduğuna inanılan 20 gram maddenin uyuşturucu değil çay olduğu tespit edildiğini de açıkladı. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Emrah Yıldırımlar, Emrah Telsiz ve Metin Kocadal’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2’şer KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve

zanlıların haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.