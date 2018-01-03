Tutuksuz Yargılanacaklar

Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 27 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen satışa hazır 600 gram esrar ve 80 gram bonzai türü uyuşturucu madde ile ilgili tutuklu bulunan Meltem Gözde Şahin ve Craig Micheal Barnett bugün mahkemeye çıkarıldı. Suçla bağlantılı ilk etapta tutuklanan zanlı Ian David C Spaks ise daha önce teminata bağlanmıştı. Girne Kaza Mahkemesi’ne bugün çıkarılan iki zanlı soruşturma sürmesine rağmen etki edemeyecekleri gerekçesiyle teminata bağlandı.

Zanlılar hakkındaki iddialar aktaran polis, 27 Aralık 2017 tarihinde Girne’de oturan zanlı Ian David C Spaks’ın evinde arama yapıldığını, yarım gram esrar ve aynı evde zanlı Meltem Gözde Şahin’e ait 2 gram esrar ele geçirildiğini kaydetti. Zanlıların sorgularında uyuşturucu maddeyi 24 Aralık tarihinde zanlı Craig Micheal Barnett’ten satın aldıklarını itiraf ettiklerini, bunun üzerine, Barnett’in Lapta’da bulunan evinde arama yapıldığını belirten polis, aramada ayrı ayrı plastik kaplarda 600 gram hintkeneviri, 29 paket halinde 87 gram bonzai türü uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunduğunu ifade etti. Zanlı Ian David C Spaks’ın daha önce teminata bağlandığını kaydeden polis, zanlılar Meltem Gözde Şahin ve Craig Micheal Barnett hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü ancak etki etme olasılıklarının olmadığını ifade ederek teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.