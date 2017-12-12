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Tutuksuz Yargılanacaklar

Mağusa’da tasarruflarında toplam 46 gram 370 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde 814 miligram tütünle karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan 3 adet sarma sigara bulunduran zanlı Ziya Oğulcan Kayhan ile Burak Günal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı...

Tutuksuz Yargılanacaklar

Mağusa’da tasarruflarında toplam 46 gram 370 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde 814 miligram tütünle karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan 3 adet sarma sigara bulunduran zanlı Ziya Oğulcan Kayhan ile Burak Günal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı...

12 Aralık 2017 Salı 13:44
Tutuksuz Yargılanacaklar
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Mağusa’da kendisine ait iki ayrı evde toplam 46 gram 370 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde 814 miligram tütünle karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan 3 adet sarma sigara bulunduran zanlı Ziya Oğulcan Kayhan ile konu uyuşturucu maddeleri zanlı Kayhan’a veren zanlı Burak Günal dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde verme”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”  suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Kayhan ile Günal tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Tahkikata etki etme olasılıkları yok

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 4 Aralık tarihinde alınan bir bilgide zanlı Ziya Oğulcan’a ait Uzun Apartmanı Daire 4 ve Daire 5 adreslerinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün zanlı Ziya Oğulcan Kayhan’ın daire 5’te tespit edildiğini belirten Enginer,  evde yapılan aramada TV ünitesi üzerinde naylon içerisinde 3 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ve içerisinde 814 miligram tütünle karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan 3 adet sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Enginer, aynı gün daire 4’te yapılan aramada ise zanlı Kayhan’a ait sırt çantasında bulunan teneke kap içerisinde toplam 43 gram 370 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı Kayhan’dan yapılan soruşturmada konu maddeleri zanlı Burak Günal’ın kendisine verdiğinin tespit edildiğini belirten Enginer, zanlı Günal’ın ise “Home Dorm” isimli öğrenci yurdunun 402 numaralı odasında tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlıların etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirten Enginer, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandılar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ziya Oğulcan Kayhan ile Burak Günal’ın aleyhindeki ithamların ciddi ithamlar olduğunu ve Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine girdiğini belirterek, zanlıların ileride mahkum olmaları halinde hafif bir ceza almayacaklarının açık olduğunu söyledi. Zanlı Kayhan’ın “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf”, zanlı Günal’ın ise “Kanunsuz uyuşturucu madde verme ve tasarruf” suçlarını işlediğini belirten Asafoğulları, bu hususun göz önünde bulundurulduğu zaman zanlılar arasında ayrım yapılması gerektiği inancında olduğunu vurguladı. Asafoğulları, zanlı Kayhan ile Günal’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 10’ar bin TL nakdi teminat ödemelerine ve haftada 4 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi. Asafoğulları ayrıca zanlı Günal için 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

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