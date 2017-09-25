Polisiye Olaylar:
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25 Eylül 2017 Pazartesi 16:12

Tutuksuz Yargılanacak

Tutuksuz Yargılanacak
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Dilim teminata bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, gerçekleştirilen asayiş operasyonu sırasında, şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada Sinan Dilim’in tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir Lefkoşa’da, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde 23 Eylül tarihinde, saat 02.30 raddelerinde asayiş operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerinin şüpheli gördükleri bir aracı durdurmaları üzerine araç sürücüsü zanlı Sinan Dilim’in üzerinde yaptıkları aramada giymekte olduğu pantolon cebinde beyaz kâğıda sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 20 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
UyuşturucuSinan Dilim
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