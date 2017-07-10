Tutuksuz Yargılanacak

Bonzai zanlısı teminata bağlandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Chika Victor Ibeleme’nin Haspolat’da bulunan ikametgâhında 6 Temmuz tarihinde saat 15.20 – 16.15 saatleri arasında alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen aramada 15 ayrı paket şeklinde satışa hazır yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca konu evde yapılan aramada uyuşturucu öğütücüsü ve içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.Polis memuru Cemal Ramiz zanlının gönüllü ifade verip konu uyuşturucu maddeyi Haziran ayı içerisinde 25 paket olarak bir şahıstan aldığı itirafında bulunduğunu söyledi. Polis zanlının ayrıca ifadesinde konu uyuşturucu maddelerden 5 paketini 250 TL karşılığında sattığının tespit edildiğini ve söz konusu paranın da tasarrufunda bulunduğunu ifade etti. Ramiz zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 8 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.