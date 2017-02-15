Birgin tutuksuz yargılanacak



Çayırova’da 4 Şubat tarihinde meydana gelen kazada feci şekilde hayatını kaybeden Bangladeş uyruklu 39 yaşındaki İdris Dhali’nin ölümünde santral operatörü Sinan Birgin’in ihmali olduğu ortaya çıktı.Premix isimli hazır beton şantiyesinde inceleme yapan elektrik ve makine mühendislerinden oluşan ekip panmikserin temizlik kapaklarında mekanik arıza olduğunu tespit etti.Zanlı Birgin polise gönüllü ifade vererek kapaklarda yaklaşık 1 ay önce arıza meydana geldiğini kabul ederek, arızayı kendi imkanları ile düzeltmeye çalıştığını itiraf etti.Aleyhindeki polis soruşturması tamamlanan Birgin dün teminat talebi ile İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.Birgin mahkeme kararı ile KKTC vatandaşı 2 kefilin imzalayacağı 200 bin TL’lik şahsi kefalet sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Çalışma Dairesi’nin şantiyedeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürüttüğü soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Ömer Çakır mahkemede verdiği ifadesinde İdris Dhali’nin 6 metre yükseklikteki panmiksere sıkışarak demir çarkların parçalaması sonucu hayatını kaybettiğini anımsatarak Dhali’nin parçalanmış cesedinin beton dökümüne gidecek olan mikser aracına aktarıldığını hatırlattı.Dhalinin cesedinin betonların arasında bulunduğunu söyleyen Çakır, yürütülen soruşturma neticesinde santral operatörü Sinan Birgin’in tutuklandığını kaydetti.Yaklaşık 9 günden bu yanı tutuklu bulunan Birgin aleyhinde yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şantiyede elektrik ve makine mühendisleri tarafından inceleme yapılarak rapor sunulduğunu söyleyen Çakır, mühendislerin panmikserin temizlik kapaklarında mekanik arıza tespit ettiklerini söyledi.Tespit üzerine polise gönüllü ifade veren zanlı Birgin’in ise kapaklarda yaklaşık 1 ay önce arıza meydana geldiğini itiraf ettiğini söyleyen Çakır, zanlının durumu şantiye yetkililerine bildirmeyerek kendi imkanları ile arızayı giderdiğini beyan ettiğini açıkladı.Elektrik ve mühendis odalarından inceleme yapan ekipten temin edilen ayrıntılı rapor sonucu zanlının İdris Dhali’nin ölümünde ihmali olduğunun tespit edildiğini belirten Çakır, Sinan Birgin’e dava okunduğunu açıkladı.Çakır Birgin’in aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.Hazır beton şantiyesinde Çalışma Dairesi’nin de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir soruşturma başlattığını kaydeden Çakır, raporun henüz polise ulaştırılmadığını, ancak dairenin zanlının aleyhinde tespitlerde bulunması halinde yeni davaların okunabileceğini kaydetti. Çakır Sinan Birgin aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek Birgin’in teminata bağlanmasını talep etti.İskele Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Umut İnan, zanlı Sinan Birgin’in yurt dışına çıkışını yasaklayarak pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilmesi yönünde talimat verdi. Zanlı KKTC vatandaşı 2 kefilin imzalayacağı 200 bin TL’lik kefalet senedi karşılığında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.