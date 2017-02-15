Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Şubat 2017 Çarşamba 07:05

Tutuksuz Yargılanacak..

Tutuksuz Yargılanacak..
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Birgin tutuksuz yargılanacak
Çayırova’da Bangladeş uyruklu İdris Dhali’nin feci şekilde hayatını kaybettiği iş kazasında santral operatörü Sinan Birgin’in ihmali tespit edildi. Birgin teminata bağlanarak serbest bırakıldı


Çayırova’da 4 Şubat tarihinde meydana gelen kazada feci şekilde hayatını kaybeden Bangladeş uyruklu 39 yaşındaki İdris Dhali’nin ölümünde santral operatörü Sinan Birgin’in ihmali olduğu ortaya çıktı.

Premix isimli hazır beton şantiyesinde inceleme yapan elektrik ve makine mühendislerinden oluşan ekip panmikserin temizlik kapaklarında mekanik arıza olduğunu tespit etti.

Zanlı Birgin polise gönüllü ifade vererek kapaklarda yaklaşık 1 ay önce arıza meydana geldiğini kabul ederek, arızayı kendi imkanları ile düzeltmeye çalıştığını itiraf etti.

Aleyhindeki polis soruşturması tamamlanan Birgin dün teminat talebi ile İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Birgin mahkeme kararı ile KKTC vatandaşı 2 kefilin imzalayacağı 200 bin TL’lik şahsi kefalet sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çalışma Dairesi’nin şantiyedeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürüttüğü soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Temizlik kapakları 1 aydan beri bozuk

Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Ömer Çakır mahkemede verdiği ifadesinde İdris Dhali’nin 6 metre yükseklikteki panmiksere sıkışarak demir çarkların parçalaması sonucu hayatını kaybettiğini anımsatarak Dhali’nin parçalanmış cesedinin beton dökümüne gidecek olan mikser aracına aktarıldığını hatırlattı.

Dhalinin cesedinin betonların arasında bulunduğunu söyleyen Çakır, yürütülen soruşturma neticesinde santral operatörü Sinan Birgin’in tutuklandığını kaydetti.

Yaklaşık 9 günden bu yanı tutuklu bulunan Birgin aleyhinde yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şantiyede elektrik ve makine mühendisleri tarafından inceleme yapılarak rapor sunulduğunu söyleyen Çakır, mühendislerin panmikserin temizlik kapaklarında mekanik arıza tespit ettiklerini söyledi.

Tespit üzerine polise gönüllü ifade veren zanlı Birgin’in ise kapaklarda yaklaşık 1 ay önce arıza meydana geldiğini itiraf ettiğini söyleyen Çakır, zanlının durumu şantiye yetkililerine bildirmeyerek kendi imkanları ile arızayı giderdiğini beyan ettiğini açıkladı.

Çalışma Dairesi’nden rapor bekleniyor

Elektrik ve mühendis odalarından inceleme yapan ekipten temin edilen ayrıntılı rapor sonucu zanlının İdris Dhali’nin ölümünde ihmali olduğunun tespit edildiğini belirten Çakır, Sinan Birgin’e dava okunduğunu açıkladı.

Çakır Birgin’in aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Hazır beton şantiyesinde Çalışma Dairesi’nin de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir soruşturma başlattığını kaydeden Çakır, raporun henüz polise ulaştırılmadığını, ancak dairenin zanlının aleyhinde tespitlerde bulunması halinde yeni davaların okunabileceğini kaydetti. Çakır Sinan Birgin aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek Birgin’in teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest bırakıldı

İskele Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Umut İnan, zanlı Sinan Birgin’in yurt dışına çıkışını yasaklayarak pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilmesi yönünde talimat verdi. Zanlı KKTC vatandaşı 2 kefilin imzalayacağı 200 bin TL’lik kefalet senedi karşılığında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç Zanlıya Bir Milyon 135 Bin TL Teminat Üç Zanlıya Bir Milyon 135 Bin TL Teminat
Lefkoşa'da Huzur Operasyonu Lefkoşa'da Huzur Operasyonu
İki İş Yerinde Hırsızlık İki İş Yerinde Hırsızlık
KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TASARRUFU KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TASARRUFU
3 Kişi Tutuklandı 3 Kişi Tutuklandı
Kötü Niyetle Yapılmadı Kötü Niyetle Yapılmadı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Üç Zanlıya Bir Milyon 135 Bin TL Teminat

Haberi Oku