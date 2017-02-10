Tutuksuz Yargılanacak..

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ercan Havaalanından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından yakalanan zanlı Ş.İ.B teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa'da mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor huzurda bulunan zanlı Ş.İ.B 8 Şubat 2017 tarihinde saat 23.50'de Ercan Havaalanından ülkemize giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 30 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.