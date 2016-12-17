Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 10:52

Tutuksuz Yargılanacak...

Tutuksuz Yargılanacak...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Tutuksuz Yargılanacak...
Mağusa’da 5 gr Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı A.O.Ç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı...

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen 5 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 12 adet sigara izmariti ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.O.Ç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.  Zanlı “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, zanlı ile birlikte tutuklanan A.B, K.Ç,D.Ş ve M.A.Ö’nün mesele ile bağlantısı olmadığının anlaşılması üzerine mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldılar. Teminat maksatları bakımından mahkemeye çıkarılan zanlı Çiftçi ise tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı. 

Suçunu itiraf etti...
Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 13 Aralık tarihinde Mağusa’da A.O.Ç’nin evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün saat 00:55’te konu eve gidildiğini belirten Enginer, konu evde yapılan aramada toplam 5 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan toplam 12 sigara izmariti bulunduğunu açıkladı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen Enginer, zanlının ifadesinde konu uyuşturucu maddeleri 9 Aralık tarihinde 5 gr olarak aldığını ve kendisiyle birlikte tutuklanan arkadaşlarının konu uyuşturucu maddelerden haberdar olmadığını beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Enginer, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Serbest kaldı...
Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 7 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.


Kaynak: Yenidüzen

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlgi Alanları Elektronik İlgi Alanları Elektronik
Akıncılar’da Hırsızlık Akıncılar’da Hırsızlık
Gazimağusa'da Hırsızlık Gazimağusa'da Hırsızlık
İZİNSİZ ESKİ ESER TASARRUFU İZİNSİZ ESKİ ESER TASARRUFU
İki Kişi Tutuklandı İki Kişi Tutuklandı
Çalıştığı İş Yerinden 5 Cep Telefonu Çaldı Çalıştığı İş Yerinden 5 Cep Telefonu Çaldı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

İlgi Alanları Elektronik

Haberi Oku