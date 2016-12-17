Tutuksuz Yargılanacak...



Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen 5 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 12 adet sigara izmariti ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.O.Ç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, zanlı ile birlikte tutuklanan A.B, K.Ç,D.Ş ve M.A.Ö’nün mesele ile bağlantısı olmadığının anlaşılması üzerine mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldılar. Teminat maksatları bakımından mahkemeye çıkarılan zanlı Çiftçi ise tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 13 Aralık tarihinde Mağusa’da A.O.Ç’nin evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Aynı gün saat 00:55’te konu eve gidildiğini belirten Enginer, konu evde yapılan aramada toplam 5 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan toplam 12 sigara izmariti bulunduğunu açıkladı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen Enginer, zanlının ifadesinde konu uyuşturucu maddeleri 9 Aralık tarihinde 5 gr olarak aldığını ve kendisiyle birlikte tutuklanan arkadaşlarının konu uyuşturucu maddelerden haberdar olmadığını beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Enginer, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 7 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.Kaynak: Yenidüzen