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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

03 Ağustos 2018 Cuma 17:03
Tutuksuz yargılanacak

Kalkan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de faaliyet gösteren bir benzin istasyonunun giriş kapısına hasar vermeksizin cürüm işlemek kastı açıp içeriye giren zanlı Bülent Kalkan’ın içeriden eşya çaldığı tespit edilmesi üzerine tutuklanmasının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Erdivan olayla ilgili bulguları aktardı. Erdivan huzurda bulunan zanlı Bülent Kalkan’ın 31 Temmuz tarihinde saat 23.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir benzin istasyonunun giriş kapısına hasar vermeksizin cürüm işlemek kastı açıp içeriyegirdiğini söyledi. Polis akabinde zanlının içeriden 5,500 TL değerinde 1 adet Nikon marka D 7100 model fotoğraf makinesini ve 54 adet 1 TL’lik, 20 adet 50 kuruşluk, 24 adet 25 kuruşluk, 8 adet 10 kuruşluk ve 2 adet 5 kuruşluk toplam 70,65 TL'lik madeni parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının bina içerisinde gizlenmiş vaziyette bulunduğunu ve tasarrufunda söz konusu fotoğraf makinesi ve toplam 70,65 TL'lik madeni para tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent KalkanBenzin İstasyonuHırsızlık
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