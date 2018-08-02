Tutuksuz yargılanacak

Mahram teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da yüksekten düşme meselesinin soruşturulması esnasında olay mahallinde yerde bulunan uyuşturucu maddeyle ilgili tutuklanan Kuveyt uyruklu Amir Mahram bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, 27 Temmuz tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Lefkoşa’da yüksekten düşme meselesinin soruşturulması esnasında olay mahallinde yerde sigara paketi içerisinde 1 gram 630 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir başka kâğıt içerisinde 202 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis söz konusu uyuşturucu maddeler ile bağlantısı görülen zanlı Amir Mahram’ın tutuklandığını suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru Metin mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve öğrenci olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 6 Bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.