Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

ndan ülkemize tasarrufundakimadde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı B.A bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı B.A’nın 19 Mayıs tarihinde saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa- Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada hareketlerinden şüphelenen polislerin üzerinde yaptığı aramada pantolon cebinde beyaz kâğıda sarılı hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru Sevinç zanlının ifadesinde tasarrufundaki maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan 50 Euro karşılığı 3 gram olarak aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.