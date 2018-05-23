Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102303
ALTIN
201.071
DOLAR
4.8461
STERLİN
6.4722
EURO
5.6750
Gazimağusa’da iş kazası
1 KİŞİ YARALANDI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Gök suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı
SUÇSUZ OLDUĞU ANLAŞILDI
banner282
Flaş Haber
4 yıl hapis yatacak
Kapat

Tutuksuz yargılanacak

Teminatla serbest bırakıldı

Tutuksuz yargılanacak

Teminatla serbest bırakıldı

23 Mayıs 2018 Çarşamba 16:40
Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner277
Lefkoşa Lokmacı Kara Kapısından ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı B.A bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı B.A’nın 19 Mayıs tarihinde saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa- Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada hareketlerinden şüphelenen polislerin üzerinde yaptığı aramada pantolon cebinde beyaz kâğıda sarılı hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru Sevinç zanlının ifadesinde tasarrufundaki maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan 50 Euro karşılığı 3 gram olarak aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuLefkoşa Lokmacı Kara Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da iş kazası
Gazimağusa’da iş kazası
Güzellik salonunun tabelasını kesti tutuklandı
Güzellik salonunun tabelasını kesti tutuklandı
4 yıl hapis yatacak
4 yıl hapis yatacak
Gök suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı
Gök suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı
Güzelyurt ve Lefke'de uyuşturucu
Güzelyurt ve Lefke'de uyuşturucu
Yalancı tanığa soruşturma
Yalancı tanığa soruşturma
Rehman’ın suç ortağı aranıyor
Rehman’ın suç ortağı aranıyor
7 yılda 259 bin TL vurgun
7 yılda 259 bin TL vurgun
Sapıkların elinden hayvanlarda kurtulmuyor
Sapıkların elinden hayvanlarda kurtulmuyor
Girne Turizm Limanı’ndaki yolcuda uyuşturucu
Girne Turizm Limanı’ndaki yolcuda uyuşturucu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim