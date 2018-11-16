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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

16 Kasım 2018 Cuma 20:53
Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa Belediyesine ait araçtan 55 litre mazot çalmakla suçlanan zanlı Hüseyin Özsakallı, bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa Belediyesi’ne ait vidanjör aracından 305 TL değerinde 55 litre mazot çalmakla suçlanan zanlı Hüseyin Özsakallı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden “Sirkat” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Özsakallı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma bitti…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Hüseyin Özsakallı’nın 12 Kasım 2018 tarihinde Mağusa Belediyesi’ne ait KK 933 plakalı vidanjöründen 305 TL değerinde 55 litre mazot sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını anımsattı. Zanlının 12 Kasım 2018 tarihinde Mağusa Belediyesi Temizlik ve Sağlık binasında görevli bekçi tarafından tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, olayın polise bildirildiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Hüseyin Özsakallı’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve zanlı lehine 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ÖzsakallıMazotçaldı
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