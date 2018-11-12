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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:38
Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı Hasan Hüseyin Doğançiçek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da 16 yaşındaki kız öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı Hasan Hüseyin Doğançiçek almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. “Cinsel saldırı” suçlamasıyla bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Doğançiçek tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Zanlının tahkikata etki etme olasılığı yok…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Hasan Hüseyin Doğançiçek’in 3 Kasım 2018 tarihinde Mağusa’da Aşıklar Tepesi’nde kullanımındaki GY 492 plakalı araç içerisinde öğrencisi olan 16 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Müştekinin 8 Kasım 2018 tarihinde annesi ile birlikte polise gelerek olayı anlatması sonucu Sosyal Hizmet görevlisi huzurunda ifadesinin alındığını belirten tahkikat memuru, zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının yürütülen tahkikata etki etme olasılığının bulunmadığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest kaldı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Hasan Hüseyin Doğançiçek’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Hüseyin DoğançiçekTaciz
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