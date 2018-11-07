Tutuksuz yargılanacak

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da MDMA türü uyuşturucu madde içeren 195 adet Extacy hap ile yakalanan zanlı İbrahim Aslan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da MDMA türü uyuşturucu madde içeren 195 adet Extacy hap ile yakalanan zanlı İbrahim Aslan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Aslan tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturmaya etki etme olasılığı yok…

Meselenin tahkikat memuru, 31 Ekim 2018 tarihinde alınan bilgide Maraş bölgesinde bulunan asfalt yol içerisinde uyuşturucu madde alışverişi yapılacağının öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine ayni gün konu bölgeye gidildiğini ifade eden tahkikat memuru, bölgede yapılan aramada yolun sağında bulunan elektrik direği yanında bir adet “Nivea Soft” yazılı krem kutusu bulunduğunu ve kutuda yapılan kontrolde içerisinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, konu hapların kim veya kimler tarafından alınacağının tespit edilmesi için pusu görevine başlandığını söyledi. Ayni gün zanlı İbrahim Aslan’ın, konu uyuşturucu madde içerdiklerine inanılan hapların bulunduğu yere gelerek “Nivea Soft” yazılı kutuyu eline alması üzerine pusu görevinde bulunan ekip tarafından kendisine “Dur, polis” ihtarı yapıldığını belirten tahkikat memuru, zanlının elindeki kutuyu yere atıp olay yerinden koşarak kaçmaya başladığını söyledi. Tahkikat memuru, akabinde zanlı Aslan’ın, olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride bulunan evi önünde makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirterek, akabinde zanlı ile birlikte olay yerine gidildiğini ve üzerinde “Nivea Soft” yazılı kutu içerisinde yapılan kontrolde tespit edilen toplam 195 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapların emare alındığını açıkladı. Konu hapların analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini anımsatan tahkikat memuru, yapılan analizde konu hapların Extacy türü uyuşturucu hap olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

15 bin TL’ye serbest…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı İbrahim Aslan’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 15 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.