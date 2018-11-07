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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:11
Tutuksuz yargılanacak

Teminata bağlandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da MDMA türü uyuşturucu madde içeren 195 adet Extacy hap ile yakalanan zanlı İbrahim Aslan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da MDMA türü uyuşturucu madde içeren 195 adet Extacy hap ile yakalanan zanlı İbrahim Aslan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Aslan tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Aslan195 Adet Extacy Hap
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