Tutuksuz yargılanacak

Teminata bağlandı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da evinde 2 gr uyuşturucu bulunan zanlı Chukwuemeka Ifeanyi Oguanuo bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da evinde 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Chukwuemeka Ifeanyi Oguanuo hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı Oguanuo, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, 26 Ekim 2018 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Chukwuemeka Ifeanyi Oguanuo’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan ihbar üzerine zanlının evinde tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, konu evde yapılan arama sonucunda 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı bulunan 1 adet öğütücü tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

5 bin TL’ye serbest…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Chukwuemeka Ifeanyi Oguanuo’nun kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve 5 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi.