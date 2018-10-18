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Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
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Tutuksuz yargılanacak

Mağusa’da tabanca taşıyan 16 yaşındaki T.B bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa’da tabanca taşıyan 16 yaşındaki T.B bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

18 Ekim 2018 Perşembe 13:03
Tutuksuz yargılanacak

Teminata bağlandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da tabanca taşıyan 16 yaşındaki T.B bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da çocuk parkı içerisinde sırt çantasındaki 1 adet 9 mm çapındaki tabanca ile yakalanan 16 yaşındaki zanlı T.B hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden “Kanunsuz ateşli silah taşıma” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı T.B tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Anahtar Kelimeler:
Tabanca16 Yaşındaçocuk
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