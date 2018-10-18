Tutuksuz yargılanacak

Teminata bağlandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da tabanca taşıyan 16 yaşındaki T.B bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da çocuk parkı içerisinde sırt çantasındaki 1 adet 9 mm çapındaki tabanca ile yakalanan 16 yaşındaki zanlı T.B hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden “Kanunsuz ateşli silah taşıma” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı T.B tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.