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Tutuksuz yargılanacak

3 bin TL’ye serbest...

Tutuksuz yargılanacak

3 bin TL’ye serbest...

12 Ekim 2018 Cuma 22:09
Tutuksuz yargılanacak

Teminata bağlandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da faaliyet gösteren “Gold Night” isimli gece kulübünde çıkan kavgada Deniz Balçık’ı 4 kez bıçaklayan zanlı Zeki Harmani bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı...

Mağusa’da faaliyet gösteren “Gold Night” isimli gece kulübünde çıkan kavgada Deniz Balçık’ı 4 kez bıçaklayan zanlı Zeki Harmani hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Harmani tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Tahkikata etki etme olasılığı yok...

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Zeki Harmani’nin, 9 Ekim 2018 tarihinde eğlenmek için gittiği “Gold Night” isimli gece kulübüne gittiğini ve gece kulübünde kız meselesi yüzünden Deniz Balçık ile sözlü tartışma yaşadığını belirtti. Tahkikat memuru, zanlı Harmani’nin çıkan sözlü tartışmanın neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla müşteki Balçık’ı sağ kasık, sol boyun ile sağ ve sol karın kısımlarından olmak üzere 4 kez bıçaklayarak katle teşebbüs ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

3 bin TL’ye serbest...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Zeki Harmani’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Deniz BalçıkZeki HarmaniKavgaDarpYARALAMA
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