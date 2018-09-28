banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99979
ALTIN
230.093
DOLAR
5.9949
STERLİN
7.8345
EURO
6.9645
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu
BAĞIŞ VURGUNU
1403 kilo kaçak et imha edildi
1403 KİLO KAÇAK ET İMHA...
Ilıcan yine yakalandı
ILICAN YİNE YAKALANDI
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı cezaevine gönderildi
CAMİDE HIRSIZLIK
banner282

Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

28 Eylül 2018 Cuma 17:35
Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da Petek Pastanesi’nde sevkiyatçı olarak çalışan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da Petek Pastanesi’nde sevkiyatçı olarak çalışan ve konu pastaneye ait değerleri yaklaşık 75 bin TL olan çok sayıda muhtelif yiyecek, içecek ve malzeme sirkat ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk hakkındaki soruşturma tamamlandı. Petek Pastanesi genel direktörünün şikayeti üzerine tutuklanan ve 18 Eylül tarihinden beri tahkikat maksatları bakımından poliste tutuklu bulunan zanlı Gençtürk, bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Gençtürk, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Annesinin evinde çaldığı kola ve biralar bulundu…

Meselenin tahkikat memuru, 18 Eylül tarihinde Adli Şubeye gelen Petek Pastanesi genel direktörünün yaptığı şikayette şirkette yanlarında çalışan zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk’ün 18 Eylül tarihinde depodan pastaneye götürmek üzere 10 kasa bira ve 17 kasa kola aldığını ancak pastaneye 4 kasa bira ile 4 kasa kolanın eksik geldiğini ve konu içecekleri zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk’ün sirkat ettiğini düşündüğünü beyan ettiğini açıkladı. Yapılan şikayet üzerine ayni gün zanlının evinde arama yapıldığını belirten tahkikat memuru, yapılan aramada Petek Pastanesine ait birçok donmuş gıda, birçok tatlı sinisi, tepsi, birçok kuru yemiş, hediyelik eşya, kola, tatlı, çikolata malzemelerin tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde evinde bulunan malzemeleri Petek Pastanesinden sirkat ettiğini kabul ettiğini ancak 4 kasa bira ile 4 kasa kolayı sirkat etmediğini beyan ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat kapsamında zanlının annesinin evinde de emareler olduğunun öğrenildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının annesinin evinde arama yapıldığını ve yapılan aramada 60 kasa bira ile 4 kasa kola bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

10 bin TL’ye serbest…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Kamil Erdoğan Gençtürk’ün kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kamil Erdoğan GençtürkHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Güvenlik görevlilerine sinirlendi, TL banknotlarını yırttı
Güvenlik görevlilerine sinirlendi, TL banknotlarını yırttı
Hırsızlık amacıyla komşusunun evine girdi
Hırsızlık amacıyla komşusunun evine girdi
Sahte belge soruşturması sürüyor
Sahte belge soruşturması sürüyor
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu
Fahrisoğlu tutuksuz yargılanacak
Fahrisoğlu tutuksuz yargılanacak
1403 kilo kaçak et imha edildi
1403 kilo kaçak et imha edildi
Ilıcan yine yakalandı
Ilıcan yine yakalandı
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı cezaevine gönderildi
Namaz kılmak yerine hırsızlık yaptı cezaevine gönderildi
Tayabalı 4 gün daha tutuklu kalacak
Tayabalı 4 gün daha tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim