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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:24
Tutuksuz yargılanacak

Güneyisi teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizden kayıt dışı yüklü miktarda para ile Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı Eyip Güneyisi aleyhinde başlatılan soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan polis memuru Bilger Koral olayla ilgili bulguları aktardı. Koral, zanlı Eyüp Güneyisi’nin 18 Eylül’de Ercan Havalimanı’ndan 129 bin 600 Euro’yla çıkış yaparken, “Suç Gelirlerinin aklanması” ve “Para kambiyo yasası’na ayrıkı hareket” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Zanlının Mağusa Serbest Liman bölgesinde 1 Kasım 2016 yılında kurduğu, uluslararası danışmanlık şirketi olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktardı. Şirketin yetkililerinin Serbest Liman Müdürlüğü’ne işlemlerinde bilgi verme sorumluluğu olduğunu belirten Koral, şirketin kurulduğu tarihten itibaren ithalat ve ihracat yaptığına dair herhangi bir bilgi vermediğinin belirlendiğini söyledi.

Polis memuru Bilger Koral, söz konusu şirketin hesabına, geçtiğimiz yıl 7 farklı tarihte, 1 milyon 755 bin Euro yattığını ve paranın yattığı tarihlerde, zanlının KKTC’de olduğunu ve 1 milyon 400 bin Euro’sunu nakit olarak çektiğinin tespit edildiğini söyledi. Koral, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, KKTC vatandaşı bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi

Anahtar Kelimeler:
Eyip GüneyisiErcan HavaalanıPara
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