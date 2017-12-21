Tutuksuz Yargılanacak

Gökkasap Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2014 yılında meydana gelen olayda yalan vaatlerle iki kişiden para aldığı belirlenen 27 yaşındaki zanlı İbrahim Gökkasap hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, İbrahim Gökkasap’ın “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlamasından tutuklandığını belirterek, olayı anlattı. Zanlının 2014 yılında Girne’de ev satın alan İngiliz uyruklu C.J.B.’den tapu harçlarını ödeyeceği ve S.K.’ya komisyon vereceği gerekçesiyle 10 bin Sterlin aldığını söyledi. Polis, zanlının yine aynı şahıstan tapu işlemlerini halledeceğini söyleyerek 4 bin 500 sterlin daha para aldığını ifade etti.Bu olaylardan sonra C.J.B.’nin elektriğinin kesildiğini, zanlı ile birlikte Kıb-Tek’e gittiklerini anlatan polis, zanlının orada tercümanlık yaptığını ve C.J.B.’ye Kıb-Tek’in 800 Euro para istediğini söyleyerek, bin 300 TL ile 350 sterlin aldığını açıkladı. Polis, C.J.B.’nin işinin halledildiğini düşündüğünü, bugüne kadar şikâyetçi olmadığını fakat tapu dairesinde vergi borçlarının ortaya çıkması ve S.K. isimli şahısla görüşmesi üzerine zanlıdan şikâyetçi olduğunu vurguladı. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, soruşturma yapıldığını kaydeden polis, S.K ile yapılan görüşmede komisyon almadığını tespit ettiklerini, Kıb-Tek ile yapılan görüşmede ise 800 Euro talep edilmediğini belirlediklerini söyledi. Zanlının 5 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve zanlı için iki kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.