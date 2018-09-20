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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

20 Eylül 2018 Perşembe 18:17
Tutuksuz yargılanacak

Eskin teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kendisine bozması için emanet edilen 7000 Stg nakit parayı zimmetine geçirdiği gerekcesi ile tutuklanan zanlı Timur Yıldırım Eskin tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, 19 Eylül tarihinde saat 11.00 sıralarında polise gelen Simay Ağa, 2017 yılı içerisinde Lefkoşa Dereboyu TEB Bankasından çektiği 7000 Stg parayı , ardından konu banka önünde o dönemdeki erkek arkadaşı olan Timur Yıldırım Eskin'e Türk Lirasına çevirmek maksadıyla verdiğini ancak Eskin’in halen kendisine 7000 STG nakit parayı veya karşılgı olan Türk Lirasını vermedigni belirtip şikayetci oladuğunu söyledi. Polis yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılığının bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Timur Yıldırım EskinHırsızlık
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