Tutuksuz yargılanacak

Alabed teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda 96 gram 467 miligram hintkeneviri bulunan Suriye uyruklu zanlı Omar Alabed aleyhinde yürütülen soruşturma tamamlandı zanlı bugün teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı Omar Alabed’in 07 Eylül 2018 tarihinde, Lefkoşa’da ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda 96 gram 467 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlıdan yapılan sorulamada söz konusu uyuşturucu maddeyi ayni gün henüz tespit edilemeyen bir kişi aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettirdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Özder, üniversite öğrencisi zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Polis memurur Ozan Özder, soruşturulacak şahıslar, alınacak ifadeler, aranan bir şahıs olduğuna ve parmak izi araştırmasının devam ettiğine dikkat çekerek zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin, yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.