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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:28
Tutuksuz yargılanacak

Avcıoğlu Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Turizm Limanı’ndan giriş işlemleri için beklerken, detektör köpek Zeyna’ya takılan zanlı Can Avcıoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Çorabında gizlenmiş 1 gram Hintkeneviri ile yakalanan Avcıoğlu, tutukluluk süresinin dolması üzerine dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlı Can Avcıoğlu’nun Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken tutuklandığını anlattı.

Suçunu kabul etti

Polis memur, Zeyna’nın tepki vermesi sonucu zanlının üzerinde yapılan aramada çorabı içinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri ele geçirildiğini ve yapılan sorgulamada suçunu kabul ettiğini söyledi. Bayram, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının 17 yıldır ülkede ailesi ile birlikte kaldığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının davaları görüşülünceyedeğin yurtdışına çıkışının yasaklanması, 3 bin TL nakit teminata yatırması, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Detektör Köpek ZeynaCan AvcıoğluUyuşturucu
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