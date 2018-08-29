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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:53
Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de “İkametgâhtan sirkat” suçundan tutuklanan zanlı Havva Üstün, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlı Havva Üstün’ün “İkametgâhtan sirkat” suçundan tutuklandığını ve aleyhinde 26 Ağustos tarihinde 1 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Özmüezzin, A.A.’nın kalmakta olduğu 1424 no’lu otelin odasında muhafaza ettiği 22 bin sterlin değerindeki kol saatinin çalındığını polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti. İncelenen kamera görüntülerinde, A.A.’nın 10.25 sıralarında çalınan saatin kolunda takılı odadan çıktığını, 11.52’de kolunda saatle odaya yeniden giriş yaptığını, saat 13.10 sıralarında ise odadan saatsiz çıkış yaptığını tespit ettiklerini ifade eden Özmüezzin zanlının ise 13.35’te temizlik için odaya giriş yaptığını anımsattı. Şikâyetçi A.A.’nın ülkeden çıkış yaptığını ifade eden Özmüezzin, yapılan tüm aramalara rağmen saatin bulunamadığını ifade ederek zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ifade eden Özmüezzin, zanlının davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Havva ÜstünSaatçaldıHırsız
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