Tutuksuz yargılanacak

Gülce teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Trafik suçu nedeniyle durdurulan araçta tabanca bulundu. Araç sahibi zanlı Türkistan Gülce tutuklanmasının ardından teminat talebi ile bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı Türkistan Gülce’nin 20 Ağustos 2018 tarihinde, saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’da işlemiş olduğu trafik suçu nedeniyle polise celp edildiğini ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 10 adet canlı mermi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak suçüstü yakalandığını ve tabanca ile ilgili izahat istendiğinde söz konusu tabancayı Türkiye’den bir arkadaşının kendisine getirdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının ikametgahında yapılan aramada kanunsuz hiçbirşeye rastlanmadığını belirterek mahkemenin uygung göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı iki kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.