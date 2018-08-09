Tutuksuz yargılanacak

Culhan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

MTS Turizm Şirketi’nde Rehber şefi olarak çalıştığı dönemde müşterilerden aldığı paraları çaldığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Can Culhan bugün teminata bağlanamk üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun, Can Culhan’ın “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahte belge düzenleme” ve “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının rehber şefi olarak çalıştığı turizm şirketinde, müşterilerden aldığı 270 Dolar’ı makbuza 200 Dolar olarak yazdığını ve 70 Dolar’ı zimmetine geçirdiğini aktardı. Tosun, zanlının ayrıca bir müşteriden 160 TL aldığını ve makbuz kesmediğini tespit ettiklerini kaydetti. Şirket sahibinin durumu fark etmesi üzerine zanlıdan izahat istediğini ve zanlı Culhan’ın çaldığı paraları şirket sahibine teslim ettiğini ifade eden Tosun, şirket sahibinin zanlı aleyhinde şikâyetçi olduğunu kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Tosun, zanlının uygun görülecek bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 100 Bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imazalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.