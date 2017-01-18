Tutuksuz Yargılacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketi işletmecisi olan ve sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçundan aleyhine soruşturma başlatılan zanlı Şaziye Saldun teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Mahan olayla ilgili bulguları aktardı. Mahan 2016 yılı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketi işletmecisi olan zanlı Şaziye Saldun, iş takibi ile muhasebe işlerini yapmakta olduğu bir iş yerinin, Vergi Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar Dairesine borcu olduğunu bildiği halde, iş takibini ve muhasebe işlerini yapmakta olduğu başka bir işyeri adına verilen “borcu yoktur” belgesi üzerine, borcu olan şirketin adını yazarak sahteledikten sonra, Çalışma Dairesine vermek suretiyle tedavüle sürüp kayıt temin ettiğini söyledi.
Polis zanlının bu sayede borcu olan bir şirketin hakkı olmadığı halde, şirket adına yurt dışından ön izin ve yatay geçiş ile yabancı uyruklu işçi getirmesini sağladığının tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru Mustafa Mahan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin birinin 50 bin TL diğerinin ise 30 bin TL değerlerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.