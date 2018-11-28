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Tutuklulukları 2’şer gün daha uzatıldı…

Tutuklulukları 2’şer gün daha uzatıldı…

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:03
Tutuklulukları 2’şer gün daha uzatıldı…

Tutuklulukları 2’şer gün daha uzatıldı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da geçtiğimiz hafta düzenlenen huzur operasyonu kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 22 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da geçtiğimiz hafta Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri ile Polis Özel Harekat ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği huzur operasyonu kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 22 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor. “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçuyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 22 zanlı aleyhine 2’şer günlük ek tutukluluk süresi temin edildi.

Dosya tanzim edilecek…

Meselenin tahkikat memuru, 24-25 Kasım 2018 tarihleri 09:00-01:00 saatleri arasında Mağusa genelinde düzenlenen huzur operasyonu kapsamında yapılan kontrollerde 8 Nijerya, 3 TC, 1 Senegal, 2 Zimbabve, 1 Afrika, 2 Pakistan, 2 Vietnam, 1 Kazakistan, 1 Bangladeş ve 1 Hindistan uyruklu olmak üzere 22 zanlının KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini anımsattı. Tüm zanlıların 25 Kasım 2018 tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildiğini hatırlatan tahkikat memuru, zanlılar hakkında dosya tanzim edilebilmesi için tüm zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, tüm zanlıların 2’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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