Tutukluluk süresi uzatıldı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da evinde 2 gr uyuşturucu bulunan zanlı Chukwuemeka Ifeanyi Oguanuo dün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da evinde 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Chukwuemeka Ifeanyi Oguanuo hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı Oguanuo, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlının tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor…

Meselenin tahkikat memuru, 26 Ekim 2018 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Chukwuemeka Ifeanyi Oguanuo’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan ihbar üzerine zanlının evinde tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, konu evde yapılan arama sonucunda 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı bulunan 1 adet öğütücü tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün daha tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Chukwuemeka Ifeanyi Oguanuo’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.