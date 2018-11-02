banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
214.594
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0241
EURO
6.1723
İşte o patatesler
İŞTE O PATATESLER
Kadına şiddet olayları artıyor
KADINA ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR
Aç kalınca hırsızlık yaptı
AÇ KALINCA HIRSIZLIK YAPTI
Sağlık Bakanlığı'ndan bir ilk daha
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BİR İLK DAHA
banner282
Flaş Haber
İşte o patatesler
Kapat

Tutukluluk süreleri uzatıldı

Tutukluluk süreleri uzatıldı

02 Kasım 2018 Cuma 18:23
Tutukluluk süreleri uzatıldı

Tutukluluk süreleri uzatıldı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskele’de düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri bitkisinin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ve Salih Kara bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İskele’de zanlı Erkan Kara’ya ait tavuk çiftliğine düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri bitkisinin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ile Salih Kara hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraatı” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın tutukluluk süresi 5’er gün süreyle daha uzatıldı.

Analiz sonuçları bekleniyor…

Meselenin tahkikat memuru, 29 Ekim 2018 tarihinde alınan bir bilgide İskele’de zanlı Erkan Kara’ya ait tavuk çiftliği içerisinde Hintkeneviri türü bitki ziraatı yaptığının öğrenildiğini söyledi. Ayni gün alınan bilgi üzerine zanlı Erkan Kara’ya ait tavuk çiftliğine gidildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın konu çiftlik içerisinde tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, akabinde konu çiftlik içerisinde yapılan aramada toplam 77 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler ile Hintkeneviri bitkisi ziraatında kullanıldığına inanılan muhtelif çeşit ve ebatlarda saksılar, ilaçlar, lambalar, hortumlar, yansıtıcılar, reflektör, fanlar, hazır toprak, buhar makinesi ve ilaçlama pompasının da bulunduğunu açıkladı. Zanlı Erkan Kara’nın ayni gün gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten tahkikat memuru, zanlıların 30 Ekim 2018 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Tahkikat memuru, bu süre içerisinde konu 77 kök bitkinin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini belirterek, sonuçların beklendiğini söyledi.

Zanlı Erkan Kara, malzemeleri güneyden aldığını beyan etti…

Tahkikat memuru, zanlı Erkan Kara’nın vermiş olduğu ifadesinde beyan ettiği ve konu bitkileri yetiştirmek amaçlı kullandığı ilaçlar, lambalar, tohumlar, yansıtıcılar, reflektör, fan, hazır toprak gibi malzemeleri 2018 yılı içerisinde Güney Kıbrıs’tan azar azar alıp KKTC’ye getirdiğine dair itirafta bulunduğunu açıkladı. Bu konuyla ilgili olarak araştırmaların halen devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlının 2018 yılı içerisinde bir çok kez Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığının tespit edildiğini ve bununla ilgili kamera görüntülerinde incelemeler yapılacağını açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

5’er gün daha…

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğulları, zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
77 Kök HintkeneviriErkan Kara Salih Kara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüz zanlıları tutuklu yargılanacak
Tecavüz zanlıları tutuklu yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
50 bin TL’ye serbest
50 bin TL’ye serbest
Zeytin ağacı kestiler, tutuklandılar
Zeytin ağacı kestiler, tutuklandılar
5 gün daha tutuklu kalacak
5 gün daha tutuklu kalacak
Kadına şiddet olayları artıyor
Kadına şiddet olayları artıyor
Aç kalınca hırsızlık yaptı
Aç kalınca hırsızlık yaptı
Zanlının şizofren olduğu iddia ediliyor
Zanlının şizofren olduğu iddia ediliyor
Sahte para zanlıları tutuklu yargılanacak
Sahte para zanlıları tutuklu yargılanacak
Cinayet zanlısı yakalandı
Cinayet zanlısı yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim