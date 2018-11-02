Tutukluluk süreleri uzatıldı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskele’de düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri bitkisinin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ve Salih Kara bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İskele’de zanlı Erkan Kara’ya ait tavuk çiftliğine düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen 77 kök Hintkeneviri bitkisinin ziraatını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlı Erkan Kara ile Salih Kara hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraatı” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın tutukluluk süresi 5’er gün süreyle daha uzatıldı.

Analiz sonuçları bekleniyor…

Meselenin tahkikat memuru, 29 Ekim 2018 tarihinde alınan bir bilgide İskele’de zanlı Erkan Kara’ya ait tavuk çiftliği içerisinde Hintkeneviri türü bitki ziraatı yaptığının öğrenildiğini söyledi. Ayni gün alınan bilgi üzerine zanlı Erkan Kara’ya ait tavuk çiftliğine gidildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın konu çiftlik içerisinde tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, akabinde konu çiftlik içerisinde yapılan aramada toplam 77 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitkiler ile Hintkeneviri bitkisi ziraatında kullanıldığına inanılan muhtelif çeşit ve ebatlarda saksılar, ilaçlar, lambalar, hortumlar, yansıtıcılar, reflektör, fanlar, hazır toprak, buhar makinesi ve ilaçlama pompasının da bulunduğunu açıkladı. Zanlı Erkan Kara’nın ayni gün gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten tahkikat memuru, zanlıların 30 Ekim 2018 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Tahkikat memuru, bu süre içerisinde konu 77 kök bitkinin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini belirterek, sonuçların beklendiğini söyledi.

Zanlı Erkan Kara, malzemeleri güneyden aldığını beyan etti…

Tahkikat memuru, zanlı Erkan Kara’nın vermiş olduğu ifadesinde beyan ettiği ve konu bitkileri yetiştirmek amaçlı kullandığı ilaçlar, lambalar, tohumlar, yansıtıcılar, reflektör, fan, hazır toprak gibi malzemeleri 2018 yılı içerisinde Güney Kıbrıs’tan azar azar alıp KKTC’ye getirdiğine dair itirafta bulunduğunu açıkladı. Bu konuyla ilgili olarak araştırmaların halen devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlının 2018 yılı içerisinde bir çok kez Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığının tespit edildiğini ve bununla ilgili kamera görüntülerinde incelemeler yapılacağını açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

5’er gün daha…

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğulları, zanlı Erkan Kara ile Salih Kara’nın tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.