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Tutukluluk süreleri uzatıldı

Tutukluluk süreleri uzatıldı

12 Ekim 2018 Cuma 22:18
Tutukluluk süreleri uzatıldı

Tutukluluk süreleri uzatıldı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da, Hakan Çiğdem ile aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı tartışan ve kullanması için tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı başkasına verdiği iddia edilen zanlı Metin Zorba’nın ardından İnanç Keçeli de tutuklandı...

Mağusa’da, Hakan Çiğdem ile aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı tartışan ve tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı kullanması için bir başkasına verdiği iddia edilen zanlı Metin Zorba’nın ardından konu tabancayı verdiği iddia edilen İnanç Keçeli de tutuklandı. “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma”, “Ciddi darp” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Zorba ile Keçeli aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi daha temin edildi.

Zanlı Keçeli’nin müşteki Çiğdem’i hedef alarak 2 kez tetik düşürdüğü iddia ediliyor...

Meselenin tahkikat memuru, 8 Ekim 2018 tarihinde zanlı Metin Zorba ile İnanç Keçeli'nin Uluçam Yolu Sokakta Hakan Çiğdem ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını söyledi.

Çıkan tartışma neticesinde zanlı Zorba’nın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı kullanması için zanlı Keçeli’ye verdiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Keçeli’nin ise konu tabanca ile müşteki Çiğdem’in başına ve çenesine vurarak “Bu parayı ödemezsen seni öldürürüm" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ve müştekiyi hedef alarak 2 kez tetik düşürdüğünü açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Metin Zorba ile Keçeli’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hakan ÇiğdemMetin Zorbaİnanç KeçeliTabanca
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