Tutuklu yargılanma talebine itiraz duruşmayı erteledi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Aralarında alacak verecek kavgası olduğu gerekçesi ile Yahya Cemiloğlu’nun ofisini basarak Mahmut Cemiloğlu’nun burnunu kıran Mesut Okur, Şükrü Dipdere, Musa Saygın ve Şevket Aykut Tukyu bugün sabah saatlerinde yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Mahkeme önünde sabah saatlerinde toplanan müşteki yakınları zanlıların mahkemeye getirilmesi ile zorla mahkeme avlusuna girmek isteyince polis tarafından Deniz Korkmaz ve İsmail Korkmaz suçüstü yakalandı. Mahkeme emri ile tutuklanan iki zanlı “Rahatsızlık”, “uygunsuz tavrı hareket” suçlarından tutuklanırken, zanlıların bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılacağı öğrenildi. Teminat duruşması için dün mahkemeye çıkarılan zanlıların avukatı, polisin cezaevi talebine itiraz edeceklerini tanık dinletmek istediklerini ancak tanıkların Pazartesi günü hazır edilebileceği beyanında bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların teminat duruşmasında hazır olmalarını sağlamak için 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.