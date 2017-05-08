Polisiye Olaylar:
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08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:20

Tutuklu Yargılanacaklar

Tutuklu Yargılanacaklar
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Uyuşturucu ile gelen turistler tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından ülkemize tasarruflarındaki uyusturucu madde ile giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilen zanlılar Köksal Babur ve Guido Weidner tutuklanarak teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlılar Köksal Babur ve Guido Weidner'in 4 Mayıs tarihinde saat 14.30 - 15.30 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak istedikleri esnada narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis zanlılar üzerinde yapılan aramada ise zanlı Babur'un tasarrufunda yaklaşık 2 gram, zanlı Weidner'in ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkemizde turist statüsünde bulunduklarını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemelerine emir verdi.


 
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Köksal BaburGuido WeidnerErcan HavaalanıUyuşturucuNarkotikDetektörKöpeği Cindy
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