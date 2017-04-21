Tutuklu Yargılanacaklar

Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurda bulunan zanlı Şehmuz Taşer’in 17 Nisan tarihinde saat 12.00 raddelerinde ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği esnada Narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun cebinde yaklaşık 2 buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis ayrıca huzurda bulunan diğer zanlı Gökhan Şener’in ise aynı gün saat 14.00 raddelerinde yine Ercan Havaalanından ülkemize giriş yapmak istediği esnada bu sefer Narkotik Detektör köpeği Liz tarafından tespit edilerek üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti. Polis memuru Halil Dümenci her iki zanlının da gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlamasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.