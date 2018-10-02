Tutuklu yargılanacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da TC elçiliğine sahte öğrenci belgesi sunarak TC vizesi almaya çalışan zanlı Abdikadir Afrah ve sahte belgeyi düzenlediği belirlenen Aboubakir Abdi Hoxh tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan, huzurda bulunan zanlı Abdikadir Afrah’ın 28 Eylül 2018 tarihinde saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğrencisi olmadığı halde vize alabilmek için zanlı Hoxh’dan temin etmiş olduğu sahtelenmiş Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrenci belgesini TC - Lefkoşa Büyükelçiliğine vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Korgan, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

TC elçiliğine giderek tasarufunda bulunan ve sahte olarak düzenlenmiş

sunulan ikinci sahte öğrenci belgesi vakası. A.A. (E-24) sürmüştür. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.