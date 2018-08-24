Tutuklu yargılanacaklar

Hırsızlık zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da dün meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak görülen zanlılar Mariya Vangelieva Stankova , Rumen Yotova Yotov ve Pamela Yotova Lambova bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mustafa Nerkız olayla ilgilki bulguları aktardı. Nerkız, 4 Ağustos tarihinde, saat 19.30’da, Lefkoşa’da “Desperado Butik” içerisinde iş yeri içerisindeki tezgah üzerindeki Mehmet Deveci’ye ait 550 TL değerindeki cep telefonunu zanlı Rumen Yotova Yotov'nın tşörtle örttüğünü, zanlı Mariya Vangelieva Stankova’nın ise tasarrufuna aldığını anlattı. Polis zanlıların kamera kayıtlarında belirlendiğini ve 23 Ağustos 2018 tarihinde Lokmacı Kara Giriş kapısından giriş yaptıkları sırada, tutuklandıklarını kaydetti. Nerkız, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve Bulgar vatandaşı olan zanlıların yargılanmaktan kaçabileceklerini söyleyerek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Pamela Yotova Lambova, “Telefonu iade ettik. çocuğum şuan sokakta. Kefalet veya ceza ödeyebilirim” diyerek göz ayaşı döktü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 15 günü aşmamak üzere, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine emir verdi.