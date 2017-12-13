Tutuklu Yargılanacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa' da Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde Adem Bilgi isimli şahsı kendisine ait anti-depresan ilaçları başkalarına verdiği gerekçesi ile darp eden zanlılar Emre Toktaş ve Ömer Mert Özdemir tutuklanarak bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Ahmet Tuluhan olayla ilgili bulguları aktardı. Tuluhan 10 Kasım tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa’da YDÜ kampüsündeki yurtta kalan Adem Bilgi’nin, arkadaşlarına anti-depresan hap verdiği gerekçesiyle zanlılar Emre Toktaş ile birlikte, zanlı Ömer Mert Özdemir tarafından darp edildiğini söyledi. Polis zanlıların Âdem Bilgi’yi, zorla araca bindirip, Gönyeli Barajı’na götürüp, bu kez sopayla ve elleri ile ayaklarıyla vurarak ciddi şekilde dövdüklerini belirtti. Polis olayın polise aktarılması üzerine ilk olarak zanlı Ömer Mert Özdemir daha sonrada zanlı Emre Toktaşın tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyette zanlı Emre Toktaş’ın müştekiye, “Eğer bu yaşananları anlatırsan, daha beterini yaparız” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Konu darp olayının ise zanlı Ömer Mert Özdemir tarafından cep telefonuna kaydedildiğini belirten Tuluhan, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini meselede aranan emarelerin bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Emre Toktaş’ın ülkemizde TC’li öğrenci statüsünde bulunduğunu zanlı Ömer Mert Özdemir’in ise KKTC vatandaşı olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların methaldar oldukları suçun ciddi olduğunu adam kaçırmanın ceza yasasında 7 yıla kadar hapislik öngören bir suç olduğunu dikkate alarak zanlıların kaçma ihtimalinin bulunduğunu bu nedenle davalarını 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemelerine emir verdi.