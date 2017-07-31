Polisiye Olaylar:
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31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:11

Tutuklu Yargılanacak

Tutuklu Yargılanacak
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Kenevir zanlısı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Turizm Limanı’ndan, 29 Temmuz tarihinde sabah saatlerinde KKTC'ye giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan Rasim Yiğit hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı Yiğit üç gün süren tutukluluğun ardından bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 29 Temmuz saat 09.00 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının üzerinde narkotik detektör köpeğin tepki vermesiyle yapılan arama sonucunda 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme KKTC’de yasal bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 
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UyuşturucuRasim Yiğit
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