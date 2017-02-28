Tutuklu yargılanacak...

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek



Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Baykuş Operasyonunda” ele geçirilen 545 gr uyuşturucu maddeyi tasarruf ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Ö.D. dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından dolayı mahkemeye çıkarılan zanlı Ö.D., davaları mahkemece görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.Meselenin tahkikat memuru Polis Çavuşu Fatih Kaleci, 22 Şubat tarihinde alınan bir bilgide zanlı Ö.D.’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Zanlı Ö.D.’in Sakarya bölgesinde evinin önünde tespit edildiğini belirten Kaleci, zanlının evinde yapılan aramada çamaşır makinesi arkasında ve bahçede gömülü poşet ve kavanoz içerisinde toplam 55 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 490 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Kaleci, yürütülen tahkikatta zanlının konu uyuşturucu maddeleri bir Rum şahısla anlaşarak KKTC’ye ithal ettiğinin tespit edildiğini belirtti.Polis Çavuşu Fatih Kaleci, zanlı Ö.D. aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının çeşitli suçlardan dolayı toplam 34 sabıkasının bulunduğunu, bu sabıkalardan 25 tanesinin ise uyuşturucu suçlarına ilişkin olduğunu açıkladı. Zanlının en son uyuşturucu suçundan dolayı 30 ay hapis cezasına mahkûm edildiğini belirten Kaleci, zanlının cezaevinden çıkmasının ardından 6 aylık kısa bir süre içerisinde yeniden ayni suçu işlediğini ve serbest kalması halinde yine ayni suçları işleyebileceğini ifade etti. Kaleci, zanlının ayni suçları işlemesini önlemek amacıyla zanlının 3 ayı geçmemek şartı ile cezaevine gönderilmesini talep etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Ö.D.’in davaları mahkemece görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.